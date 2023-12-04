أسعار العملات اليوم الإثنين 4-12-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

تباينت أسعار العملات اليوم الإثنين 4-12-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية البنكية في ثاني يوم عمل للقطاع المصرفي المصري، وينشر موقع وجريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 أجنبية وعربية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، و الدرهم الإماراتي» وفقًا لشاشات التداول المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.55 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.16 جنيه للشراء، و 39.30 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.86 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، جاء متوسط أسعار العملات اليوم بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.41 جنيه للشراء، و 33.60 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.52 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

بنك مصر: 33.41 جنيه للشراء، و 33.60 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 33.52 جنيه للشراء، و 33.72 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.95 جنيه للشراء، و 39.25 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 39.08 جنيه للشراء، و 39.38 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 38.95 جنيه للشراء، و 39.25 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 39.08 جنيه للشراء، و 39.38 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.00 جنيه للشراء، و 99.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.27 للبيع.

بنك مصر: 99.68 جنيه للشراء، و 99.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.27 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.