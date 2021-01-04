أسعار العملات اليوم الإثنين 4-1-2021 في مصر

افتتحت أسعار العملات الأجنبية التداولات الصباحية أمام العملة المصرية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية، بارتفاع طفيف مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 4 يناير 2021.

وعلى مستوى العملات العربية التي تضم الدينار والريال والدرهم شهدت حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري على نفس مستويات يوم الأحد، بحسب آخر تحديثات البنوك على اسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بدأ الدولار الامريكي التداولات الصباحية اليوم الإثنين داخل البنوك العاملة في السوق المصري، بارتفاع طفيف على مستوى الشراء والبيع، بمتوسط سعر للعملة الخضراء أمام نظيره المصري 15.66 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري.

ويقدم بنكي البركة وأبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في داخل السوق المصرفية، عند مستوى 15.79 جنيه للبيع، 15.69 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وعن متوسط سعر صرف العملة الأوروبية في القطاع المصرفي في بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، أظهرت شاشات التداول اليوم وصول سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 19 جنيهًا للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

وعن أقل سعر صرف للعملة الأوروبية في سوق الصرف المصري.. يقدم بنك مصر إيران السعر عند 18.97 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

صرف اليورو اليوم

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

أظهر شاشات التداول اللحظي داخل أكبر مصرف حكومي في السوق المصرفي بالبنك الاهلي المصري، ارتفاع سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري إلى 21.43 جنيه للشراء، 21.57 جنيه للبيع

ويقدم مصرف أبو ظبي الأول اقل مستوى لشراء الجنيه الاسترليني في السوق المصري عند 20.89 جنيه، في بداية التعاملات الصباحية.

على الجانب الاخر يتيح بنك التعمير والاسكان اعلى قيمة لبيع العملة الانجليزية في سوق الصرف عند مستوى 21.61 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

جاء أعلى سعر للريال السعودي داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية داخل بنك البركة عند مستوى 4.24 جنيه.

وعن أقل سعر لشراء العملة السعودية في سوق الصرف المصرية.. يتيح المصرف المتحد السعر عند 4.04 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

افتتح الدرهم الإماراتي التداولات الصباحية اليوم الاثنين السوق المصرية، باستقرار داخل المصارف الحكومية والخاصة العاملة في مصر، ليصل السعر داخل بنكي مصر والأهلي مستوى 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وعن أقل مستوى للعملة الإماراتية في السوق المصرية.. أظهرت مؤشرات التداول أن بنك مصرف أبو ظبي الأول يقدم سعر الشراء عند 4.24 جنيه