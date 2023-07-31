أسعار العملات اليوم الإثنين 31-7-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات البنكية

حققت أسعار اليوم الإثنين 31-7-2023، مقابل الجنيه المصري، تباين اليورو والجنيه الإسترليني، وارتفاع الدينار الكويتي، واستقرار الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، في نهاية تعاملات البنوك، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهى: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك العمالة بالقطاع المصرفي.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.01 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.68 جنيه للشراء، و 39.81 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.40 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.84 جنيه للشراء، و34.07 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 33.93 جنيه للشراء، و34.07 للبيع.

بنك مصر: 33.84 جنيه للشراء، و34.05 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 33.91 جنيه للشراء، و34.15 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 39.44 جنيه للشراء، و39.71 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 39.63 جنيه للشراء، و39.82 للبيع.

بنك مصر: 39.47 جنيه للشراء، و39.69 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 39.47 جنيه للشراء، و39.69 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.50 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و100.86 للبيع.

بنك مصر: 100.18 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و100.92 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار اليوم.