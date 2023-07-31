أسعار العملات اليوم الإثنين 31-7-2023 ببداية التعاملات في البنوك

تباينت أسعار العملات اليوم الإثنين 31-7-2023، ببداية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وترصد بوابة جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدولار الأمريكي، اليورو الأورروبي والجنيه الإسترلني»، بحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري وسعر الصرف في عدد من البنوك الحكومية والخاص وفقًا لعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.51 جنيه للشراء، و 100.85 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.63 جنيه للشراء، و 39.76 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.97 جنيه للشراء، و 34.08 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات اليوم وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.92 للبيع.

بنك مصر: 100.20 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 99.62 جنيه للشراء، و 100.52 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 39.62 جنيه للشراء، و 39.81 للبيع.

بنك مصر: 39.49 جنيه للشراء، و 39.67 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري:39.49 جنيه للشراء، و 39.67 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 39.62 جنيه للشراء، و 39.80 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 33.95 جنيه للشراء، و 34.14 للبيع.

بنك مصر: 33.84 جنيه للشراء، و 34.02 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 33.85 جنيه للشراء، و 34.02 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 33.95 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق أسعار .

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري:8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.