ارتفعت أسعار العملات اليوم الإثنين 31-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية في معظم البنوك، إذ ارتفع الدولار 7 قروش، واليورو ارتفع في بعض البنوك وانخفض 3 قروش في البنك المركزي المصري، كما ارتفع الريال السعودي قرشين، والجنيه الإسترليني ارتفع أيضًا، والدرهم الإماراتي ارتفع قرشين في البنك المركزي، وحقق الدينار الكويتي ارتفاعًا 15 قرشًا في البنك المركزي، وتستعرض جريدة المال في تقريرها التفصيلي اليومي، سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية أمام الجنيه المصري وهي عملات: «الدولار، اليورو، الجنيه الاسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي».

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.07 جنيه للشراء، 24.17 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 23.88 جنيه للشراء، 23.99 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.55 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 77.72 جنيه للشراء، 78.07 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 27.75 جنيه للشراء، 27.87 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.40 جنيه للشراء، 6.43 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بنك مصر: 74.45 جنيه للشراء، 77.56 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصرف المتحد: 72.72 جنيه للشراء، 77.89 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 74.86 جنيه للشراء، 78.45 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 76.66 جنيه للشراء، 78.21 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك المصري الخليجي: 24.15 جنيه للشراء، 24.25 للبيع.

المصرف المتحد: 24.00 جنيه للشراء، 24.10 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.15 جنيه للشراء، 24.20 للبيع.

بنك مصر: 23.9 جنيه للشراء، 24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

البنك المصري الخليجي: 6.56 جنيه للشراء، 6.60 للبيع.

المصرف المتحد: 6.40 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

بنك مصر: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 للبيع، وفق أسعار العملات.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.57 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

المصرف المتحد: 6.18 جنيه للشراء، 6.42 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.42 جنيه للشراء، 6.44 للبيع.

بنك مصر: 6.36 جنيه للشراء، 6.38 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك المصري الخليجي: 6.39 جنيه للشراء، 6.45 للبيع.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

المصرف المتحد: 27.67 جنيه للشراء، 27.98 للبيع.

بنك مصر: 27.62 جنيه للشراء، 27.87 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 27.95 جنيه للشراء، 28.10 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك المصري الخليجي: 27.80 جنيه للشراء، 28.17 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

بنك مصر: 23.70 جنيه للشراء، 23.91 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 23.93 جنيه للشراء، 24.17 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

مصرف أبوظبي الإسلامي 23.97 جنيه للشراء، 24.11 للبيع.

المصرف المتحد: 23.79 جنيه للشراء، 24.01 للبيع.