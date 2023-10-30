أسعار العملات اليوم الإثنين 30-10-2023 أمام الجنيه المصري بالختام

حققت أسعار اليوم الإثنين 30-10-2023، مستويات متباينة بالشراء والبيع، أمام العملة المحلية، بختام تعاملات البنوك العاملة بمصر، وفقًا لجولة بين مواقع البنوك المختلفة على شبكة الإنترنت.

وينشر الموقع الإلكتروني لجريدة المال تقريرًا بمتوسطات أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهي«الدولار الأمريكي، الجنيه الإسترليني، اليورو الأوروبي، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي، الدينار الكويتي»، وفقًا للبيان الأخير الصادر عن البنك المركز المصري بأسعار العملات مقابل الجنيه.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 32.65 جنيه للشراء، و 32.76 للبيع.

متوسط سعر الجينه الإسترليني اليوم: 37.39 جنيه للشراء، و 37.52 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.69 جنيه للشراء، و 100.03 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بحسب اخر تحديث على متوسط أسعار العملات اليوم على صفحة البنك المركزي المصري المختصة بنشر متوسط أسعار صرف السوق.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بحسب اخر تحديث للبنوك على أسعار العملات في مصر.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 32.45 جنيه للشراء، و32.60 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.45 جنيه للشراء، و32.60 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 32.43 جنيه للشراء، و32.66 للبيع.

بنك الإسكندرية: 32.54 جنيه للشراء، و32.56 للبيع، وفقًا لاخر تحديث للبنوك على أسعار العملات في السوق المصرفية.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.22 جنيه للشراء، و37.41 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.22 جنيه للشراء، و37.41 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 37.17 جنيه للشراء، و37.45 للبيع.

بنك الإسكندرية: 37.30 جنيه للشراء، و37.56 للبيع، وفقًا لاخر تحديث للبنوك على أسعار العملات في القطاع المصرفي.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفقا لاخر تعاملات البنوك على أسعار العملات في البنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.52 جنيه للشراء، و 99.83 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.84 جنيه للشراء، و 99.80 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و 99.83 للبيع.

بنك الإسكندرية: 96.49 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع، بحسب التحديث الأخير على أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.33 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفقًا لاخر التعاملات على أسعار .