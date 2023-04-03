أسعار العملات اليوم الإثنين 3-4-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات البنكية

جاءت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.46 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.13 جنيه للشراء، 38.25 للبيع.
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.49 جنيه للشراء، 33.61 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطنى: 94.94 جنيه للشراء، 101.12 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.57 جنيه للشراء، 100.54 للبيع.
بنك الاستثمار العربى: 96.03 جنيه للشراء، 102.51 جنيه للبيع.
بنك مصر: 99.56 جنيه للشراء، 100.55 للبيع.
سعر الريال السعودى في البنوك المصرية
بنك قناة السويس: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك الاستثمار العربى: 8.20 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية
بنك قناة السويس: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.390 جنيه للشراء، 8.399 للبيع.
بنك الاستثمار العربى: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار
سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية
بنك مصر: 37.74 جنيه للشراء، 38.14 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 37.74 جنيه للشراء، 38.22 للبيع.
بنك قناة السويس: 37.86 جنيه للشراء، 38.31 جنيه للبيع.
بنك الاستثمار العربى: 37.86 جنيه للشراء، 38.36 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك قناة السويس: 33.28 جنيه للشراء، 33.65 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.17 جنيه للشراء، 33.55 للبيع.
بنك الاستثمار العربى: 33.28 جنيه للشراء، 33.73 للبيع.
بنك مصر: 33.17 جنيه للشراء، 33.54 للبيع،
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك الاستثمار العربى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار