أسعار العملات اليوم الإثنين 3-4-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات البنكية

جاءت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الإثنين 3-4-2023 ، متباينة بختام التعاملات البنكية، أمام الجنيه المصري، ويرصد موقع جريدة «المال» فى السطور القادمة متوسط صرف عدد «6» عملات، وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» بناء على البيان اليومى الصادر عن البنك المركزى المصرى بمتوسطات صرف العملات الأجنبية والعربية المنشور على الموقع الإلكترونى الرسمى للبنك.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.46 جنيه للشراء، 100.81 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.13 جنيه للشراء، 38.25 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.49 جنيه للشراء، 33.61 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطنى: 94.94 جنيه للشراء، 101.12 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.57 جنيه للشراء، 100.54 للبيع.

بنك الاستثمار العربى: 96.03 جنيه للشراء، 102.51 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.56 جنيه للشراء، 100.55 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنوك المصرية

بنك قناة السويس: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك الاستثمار العربى: 8.20 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية

بنك قناة السويس: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.390 جنيه للشراء، 8.399 للبيع.

بنك الاستثمار العربى: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار

سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية

اليوم.

بنك مصر: 37.74 جنيه للشراء، 38.14 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.74 جنيه للشراء، 38.22 للبيع.

بنك قناة السويس: 37.86 جنيه للشراء، 38.31 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربى: 37.86 جنيه للشراء، 38.36 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك قناة السويس: 33.28 جنيه للشراء، 33.65 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.17 جنيه للشراء، 33.55 للبيع.

بنك الاستثمار العربى: 33.28 جنيه للشراء، 33.73 للبيع.

بنك مصر: 33.17 جنيه للشراء، 33.54 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك الاستثمار العربى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.