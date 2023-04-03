أسعار العملات اليوم الإثنين 3-4-2023 ببداية التعاملات في مصر

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الإثنين 3-4-2023، تباينًا نسبيًا في بداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية والتي تبدأ العمل الساعة التاسعة والنصف وتستمر حتى الواحدة والنصف ظهرًا وذلك خلال شهر رمضان، ويستعرض موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، الجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي»، وفقًا لشاشات التداول في أفرع البنوك.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.83 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.42 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.03 جنيه للشراء، و 38.16 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.58 جنيه للشراء، و 100.93 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك المركزي.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.17 جنيه للشراء، و 33.46 للبيع.

بنك مصر: 33.32 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.28 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.

بنك القاهرة: 33.42 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.74 جنيه للشراء، و 38.04 للبيع.

بنك مصر: 37.90 جنيه للشراء، و 38.32 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 37.86 جنيه للشراء، و 38.16 للبيع.

بنك القاهرة: 38.01 جنيه للشراء، و 38.44 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.57 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.

بنك مصر: 99.63 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.

بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.