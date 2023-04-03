أسعار العملات اليوم الإثنين 3-4-2023 ببداية التعاملات في مصر

سجلت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.83 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.42 جنيه للشراء، و 33.54 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.03 جنيه للشراء، و 38.16 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.58 جنيه للشراء، و 100.93 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 33.17 جنيه للشراء، و 33.46 للبيع.
بنك مصر: 33.32 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 33.28 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.
بنك القاهرة: 33.42 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 37.74 جنيه للشراء، و 38.04 للبيع.
بنك مصر: 37.90 جنيه للشراء، و 38.32 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 37.86 جنيه للشراء، و 38.16 للبيع.
بنك القاهرة: 38.01 جنيه للشراء، و 38.44 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.57 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.
بنك مصر: 99.63 جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.
بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، و 100.97 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.