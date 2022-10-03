أسعار العملات اليوم الإثنين 3-10-2022 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

بلغت أسعار العملات اليوم الإثنين 3-10-2022 في بداية التعاملات البنكية مستوى مستقر نسبيًّا وذلك بعد موجة صعود جماعي للعملات أمس الأحد بنهاية التعاملات باستثناء الدولار الذي استقر، ويرصد موقع جريدة المال أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية، وهي عملات: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ومواقع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.94 جنيه للشراء، 63.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.31 جنيه للشراء، 5.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي: 5.18 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 21.77 جنيه للشراء، و21.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.12 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 19.51 جنيه للشراء، و19.58 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك المشرق: 5.28 جنيه للشراء، و 5.33 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك مصر: 5.30 جنيه للشراء، و5.32 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.30 جنيه للشراء، و5.32 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 5.30 جنيه للشراء، و 5.33 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك المشرق: 21.60 جنيه للشراء، و 22.09 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 21.65 جنيه للشراء، و22.09 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 21.63 جنيه للشراء، و 22.07 جنيه للبيع.

بنك مصر: 21.63 جنيه للشراء، و22.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك المشرق: 19.07 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع بحسب أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 19.11 جنيه للشراء، 19.27 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.03 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.07 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك المشرق: 19.49 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 19.53 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.51 جنيه للشراء و19.57 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 60.77 جنيه للشراء، 63.17 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 61.59 جنيه للشراء، و 63.26 جنيه للبيع.

بنك مصر: 60.79 جنيه للشراء، و63.17 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 60.43 جنيه للشراء، و 65.18 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك المشرق: 5.14 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

بنك سايب: 5.11 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.17 جنيه للشراء، و5.20 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.17 جنيه للشراء، و5.20 جنيه للبيع.