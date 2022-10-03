أسعار العملات اليوم الإثنين 3-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري

ارتفعت أسعار العملات اليوم الإثنين 3-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه، داخل البنوك المصرية والعربية والأجنبية، ويستعرض موقع جريدة المال أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهى: «الدولار، واليورو، و الدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، الجنيه الإسترليني»، وفقًا لما تنشره شاشات التداول اللحظية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.
أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.33 جنيه للشراء، و 5.35 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم: 19.59 جنيه للشراء، و 19.66 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.25 جنيه للشراء، و 63.51 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم: 19.21 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.07 جنيه للشراء، و22.16 جنيه للبيع، وفقا لمتوسط أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك المصرف المتحد: 5.22 جنيه للشراء، و5.35 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطني: 5.27 جنيه للشراء، و 5.38 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 5.33 جنيه للشراء، و 5.34 جنيه للبيع.
بنك مصر: 5.33 جنيه للشراء، و5.34 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
ميد بنك: 19.64 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.
بنك المشرق: 19.57 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 19.59 جنيه للشراء، و 19.65 جنيه للبيع.
بنك مصر: 19.59 جنيه للشراء، و 19.65 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 61.02 جنيه للشراء، و 63.46 جنيه للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 61.15 جنيه للشراء، و 63.49 جنيه للبيع.
بنك مصر: 61.04 جنيه للشراء، و 63.46 جنيه للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 62.21 جنيه للشراء، و 63.49 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك أبو ظبي التجاري: 19.08 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.
بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي: 19.08 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.
بنك سايب: 5.13 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع
بنك مصر: 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 5.18 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 21.71 جنيه للشراء، و 22.27 جنيه للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 21.56 جنيه للشراء، و 22.00 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 21.71 جنيه للشراء، و 22.27 جنيه للبيع
البنك الأهلى القطرى: 21.74 جنيه للشراء، و 22.18 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.