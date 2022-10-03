أسعار العملات اليوم الإثنين 3-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري

ارتفعت أسعار العملات اليوم الإثنين 3-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه، داخل البنوك المصرية والعربية والأجنبية، ويستعرض موقع جريدة المال أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهى: «الدولار، واليورو، و الدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، الجنيه الإسترليني»، وفقًا لما تنشره شاشات التداول اللحظية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.33 جنيه للشراء، و 5.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم: 19.59 جنيه للشراء، و 19.66 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.25 جنيه للشراء، و 63.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.21 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.07 جنيه للشراء، و22.16 جنيه للبيع، وفقا لمتوسط أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك المصرف المتحد: 5.22 جنيه للشراء، و5.35 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 5.27 جنيه للشراء، و 5.38 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.33 جنيه للشراء، و 5.34 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.33 جنيه للشراء، و5.34 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

ميد بنك: 19.64 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

بنك المشرق: 19.57 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.59 جنيه للشراء، و 19.65 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.59 جنيه للشراء، و 19.65 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 61.02 جنيه للشراء، و 63.46 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 61.15 جنيه للشراء، و 63.49 جنيه للبيع.

بنك مصر: 61.04 جنيه للشراء، و 63.46 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 62.21 جنيه للشراء، و 63.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك أبو ظبي التجاري: 19.08 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 19.08 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

بنك سايب: 5.13 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع

بنك مصر: 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 5.18 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 21.71 جنيه للشراء، و 22.27 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 21.56 جنيه للشراء، و 22.00 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 21.71 جنيه للشراء، و 22.27 جنيه للبيع

البنك الأهلى القطرى: 21.74 جنيه للشراء، و 22.18 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.