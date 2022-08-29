أسعار العملات اليوم الإثنين 29-8-2022 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

شهدت أسعار العملات اليوم الإثنين 29-8-2022 تبايّنًا مختلفًا في بداية التعاملات البنكية اليومية، وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي عن متوسط الأسعار للعملات العربية والأجنبية داخل السوق المصرفي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» أسعار 6 عملات أجنبية وعربية هي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي»، وفقًا لعدد من البنوك البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وفروع البنوك الإسلامية والتجارية الأجنبية العاملة العاملة في مصر.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.14 جنيه للشراء، و 19.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.20 جنيه للشراء، و 62.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.06 جنيه للشراء، و 19.15 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.48 جنيه للشراء، و 22.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية

بنك مصر: 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 4.96 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 22.45 جنيه للشراء، و 22.84 جنيه للبيع.

بنك مصر: 22.45 جنيه للشراء، و 22.84 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 22.43 جنيه للشراء، و 22.87 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 22.48 جنيه للشراء، و22.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالبنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.14 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.14 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.16 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 19.12 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر اليورو بالبنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 19.06 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.04 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 19.02 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 19.04 جنيه للشراء، و 19.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 58.70 جنيه للشراء، و 62.68 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.43 جنيه للشراء، و62.48 جنيه للبيع.

بنك مصر: 60.06 جنيه للشراء، و 62.39 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 60.03 جنيه للشراء، و 62.41 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 5.15 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.