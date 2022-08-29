أسعار العملات اليوم الإثنين 29-8-2022 في نهاية التعاملات

تباينت أسعار العملات اليوم الإثنين 29-8-2022، في البنوك المصرية بنهاية التعاملات اليومية، إذ ارتفع الدولار وانخفض اليورو والجنيه الإسترليني واستقر الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي، ويستعرض موقع «جريدة المال»، في بيان تفصيلي سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي عملات «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي»، حسب آخر ما صدر من تحديث عبر المواقع الرسمية للبنوك، وما تظهره شاشات التداول اللحظية في فروع البنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.16 جنيه للشراء، و 19.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.15 جنيه للشراء، و19.23 جنيه للبيع، وفق متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.43 جنيه للشراء، و22.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.16 جنيه للشراء، و62.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 19.16 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 19.21 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.16 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 18.99 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.01 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 19.04 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.99 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 22.31 جنيه للشراء، و22.58 جنيه للبيع.

بنك مصر: 22.31 جنيه للشراء، و 22.58 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك المصري الخليجي: 22.37 جنيه للشراء، و22.62 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 22.34 جنيه للشراء، و22.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك المصري الخليجي: 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 60.03 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.49 جنيه للشراء، و62.53 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 60.01 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 59.55 جنيه للشراء، و62.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.22 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد: 5.11 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.