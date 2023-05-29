أسعار العملات اليوم الإثنين 29-5-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

استقرت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الاثنين 29-5-2023 وفقاً لشاشات التداول اللحظي وماكينات الصراف الآلي تباينا بالشراء والبيع في بداية التعاملات بالبنوك، مقابل العملة المحلية، وينشر موقع جريدة «المال» التقرير التالي بمتوسط أسعار صرف عدد «6» عملات أجنبية وعربية، وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، و الدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» وفقاً لما جاء بالتقرير الصادر عن البنك المركزى المصري بمتوسطات أسعار العملات.

سجلت متوسطات أسعار العملات اليوم بالسوق المصرفية على موقع البنك المركزي المصري عند:

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.07 جنيه للشراء، 33.18 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.06 جنيه للشراء، 38.19 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.24 جنيه للشراء، 100.59 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار داخل البنوك العاملة في السوق المحلية عند المستويات التالي:

البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك القاهرة : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بحسب اخر التحديثات على أسعار العملات داخل المصارف العاملة في السوق

سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية

أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الجنيه الاسترلييني إلى :

البنك التجاري الدولي: 38.07 جنيه للشراء، 38.24 للبيع.

بنك بلوم مصر: 38.16 جنيه للشراء، 38.52 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد: 37.95 جنيه للشراء، 38.24 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 38.07 جنيه للشراء، 38.24 للبيع.

ذلك وفقًا لآخر التحديثات على أسعار العملات اليوم داخل البنوك.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار

اليوم، وصول سعر اليورو إلى:

البنك التجاري الدولي : 33.06جنيه للشراء، 33.24 للبيع.

بنك بلوم مصر: 33.21 جنيه للشراء، 33.49 للبيع.

بنك المصرف المتحد:32.96 جنيه للشراء، 33.24 للبيع.

بنك القاهرة: 33.06 جنيه للشراء، 33.22 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

بنك القاهرة : 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

مصرف أبوظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، 8.43 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند:

البنك التجاري الدولي : 97.30 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 100.65 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 100.40جنيه للشراء، 100.61 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.38 جنيه للشراء، 100.32 للبيع.

بحسب آخر التحديثات على الموقع الرسمية بالبنوك على أسعار

اليوم