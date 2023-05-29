أسعار العملات اليوم الإثنين 29-5-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

استقرت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سجلت متوسطات أسعار العملات اليوم بالسوق المصرفية على موقع البنك المركزي المصري عند:
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.07 جنيه للشراء، 33.18 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.06 جنيه للشراء، 38.19 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.24 جنيه للشراء، 100.59 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
استقر سعر الدولار داخل البنوك العاملة في السوق المحلية عند المستويات التالي:
البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك القاهرة : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بحسب اخر التحديثات على أسعار العملات داخل المصارف العاملة في السوق
سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية
أظهرت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الجنيه الاسترلييني إلى :
البنك التجاري الدولي: 38.07 جنيه للشراء، 38.24 للبيع.
بنك بلوم مصر: 38.16 جنيه للشراء، 38.52 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد: 37.95 جنيه للشراء، 38.24 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 38.07 جنيه للشراء، 38.24 للبيع.
ذلك وفقًا لآخر التحديثات على أسعار العملات اليوم داخل البنوك.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار
البنك التجاري الدولي : 33.06جنيه للشراء، 33.24 للبيع.
بنك بلوم مصر: 33.21 جنيه للشراء، 33.49 للبيع.
بنك المصرف المتحد:32.96 جنيه للشراء، 33.24 للبيع.
بنك القاهرة: 33.06 جنيه للشراء، 33.22 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية
بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
بنك القاهرة : 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
مصرف أبوظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، 8.43 للبيع.
سعر الريال السعودى في البنوك المصرية
بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية
جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند:
البنك التجاري الدولي : 97.30 جنيه للشراء، 100.65 للبيع.
بنك المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 100.65 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 100.40جنيه للشراء، 100.61 جنيه للبيع.
بنك مصر: 99.38 جنيه للشراء، 100.32 للبيع.
بحسب آخر التحديثات على الموقع الرسمية بالبنوك على أسعار