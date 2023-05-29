أسعار العملات اليوم الإثنين 29-5-2023 بنهاية عمليات التداول

عرضت شاشات التداول اللحظي المنتشرة بفروع البنوك المحلية والأجنبية أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.25 جنيه للشراء، 100.59 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.09 جنيه للشراء، 38.22 للبيع.
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.05 جنيه للشراء، 33.16 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.37 جنيه للشراء، 100.32 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.61 جنيه للبيع.
بنك مصر: 99.38 جنيه للشراء، 100.32 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
ميد بنك: 7.98 جنيه للشراء، 8.26 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
ميد بنك: 8.28 جنيه للشراء، 8.44 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء،8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 37.94 جنيه للشراء، 38.16 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 37.93 جنيه للشراء، 38.16 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 37.05 جنيه للشراء، 38.28 جنيه للبيع.
ميد بنك: 38.03 جنيه للشراء، 38.45 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
ميد بنك: 33.40 جنيه للشراء، 33.45 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 32.94 جنيه للشراء، 33.14 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 33.05 جنيه للشراء، 33.24 للبيع.
بنك مصر: 32.95 جنيه للشراء، 33.14 للبيع،
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
ميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار