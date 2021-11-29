أسعار العملات اليوم الإثنين 29-11-2021 في القطاع المصرفي

تواصل أسعار العملات اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021 الاستقرار مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات داخل شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، طبقًا للتقرير اليومي الذي يقدمه الموقع الإلكتروني لـ“المال” عبر التقرير التالي أسعار الدولار الأمريكي، والريال السعودي، واليورو، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، واليورو 18.01 جنيه للشراء، و18.22 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

كما وصلت مستويات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه إلى مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، واليورو 18.08 جنيه للشراء، و18.31 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل بنك قناة السويس.

أسعار العملات في شركات الصرافة

ووصل سعر صرف الدولار الإمريكي أمام الجنيه المصري إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

كما استقرت مستويات سعر الريال السعودي داخل مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، إلى 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

فيما عرض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، في بنك CIB، واليورو عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

بينما أظهر سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وبلغ سعر شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه 18.07 جنيه للشراء، و18.22 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وجاء سعر اليورو 18.02 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع، كما جاء سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

كما جاءت أسعار العملات داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، ليكون سعر الدولار 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، ونشر التقرير سعر اليورو عند 18.06 جنيه للشراء، 18.24 للبيع، وسعر الريال السعودي مقابل الجنيه 4.16 للشراء، و4.20 جنيه للبيع.