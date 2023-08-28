أسعار العملات اليوم الإثنين 28-8-2023 مقابل الجنيه بمستهل تعاملات البنوك

سجلت أسعار اليوم الإثنين 28-8-2023، مقابل الجنيه المصري، استقرار سعري صرف الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، بمستهل التعاملات البنكية، بالبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية المختلف، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.30 جنيه للشراء، و 33.42 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.79 جنيه للشراء، و 38.92 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.07 جنيه للشراء، و 100.41 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.10 جنيه للشراء، و33.44 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 33.18 جنيه للشراء، و33.55 للبيع.

بنك مصر: 33.10 جنيه للشراء، و33.44 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 33.21 جنيه للشراء، و33.55 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.58 جنيه للشراء، و39.03 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 39.09 جنيه للشراء، و39.23 للبيع.

بنك مصر: 38.58 جنيه للشراء، و39.03 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 38.58 جنيه للشراء، و39.03 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.03 جنيه للشراء، و100.02 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و100.45 للبيع.

بنك مصر: 99.71 جنيه للشراء، و100.02 للبيع.

بنك الإسكندرية: 96.86 جنيه للشراء، و100.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

ميد بنك: 8.27 جنيه للشراء، و8.43 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.