أسعار العملات اليوم الإثنين 28-8-2023 مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات

عرضت شاشات التداول المنتشرة بفروع البنوك أسعار اليوم الإثنين 28-8-2023، المتباينة بالشراء والبيع لليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي، بنهاية التعاملات اليومية، حيث استقر كل من الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وترصد جريدة «المال» متوسط سعر صرف العملات الأجنبية «دولار ويورو وجنيه إسترليني» والعربية «دينار كويتي و ريال سعودي ودرهم أماراتي» وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، بمتوسطات أسعار الصرف المنشور على موقعه الإلكتروني.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.32 جنيه للشراء، و 33.44 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.80 جنيه للشراء، و 38.93 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.95 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.19 جنيه للشراء، و 33.38 للبيع.

بنك مصر: 33.19 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.

بنك بلوم مصر: 33.82 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 33.21 جنيه للشراء، و 33.35 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.64 جنيه للشراء، و 38.90 للبيع.

بنك مصر: 38.64 جنيه للشراء، و 38.90 للبيع.

بنك بلوم مصر: 39.20 جنيه للشراء، و 39.52 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 38.71 جنيه للشراء، و 39.16 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، وفق أسعار .

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.08 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع.

بنك مصر: 99.75 جنيه للشراء، و 100.09 للبيع.

بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك االاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار اليوم.