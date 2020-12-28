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أسعار العملات اليوم الإثنين 28-12-2020 في مصر

المصرف المتحد يقدم اقل مستوى للريال السعودي في البنوك
فاطمه امام 10:00 ص, الأثنين, 28 ديسمبر 20 10:00 ص, الأثنين, 28 ديسمبر 20

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تسود حالة من الاستقرار النسبي على أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، بنفس مستويات أمس، باستثناء اليورو الأوروبي الذي ارتفع بشكل طفيف على مستوى البيع لا يجاوز الثلاث قروش خلال تعاملات اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020.

سعر اليورو فى البنوك المصرية

3 قروش جديدة يصعد بها اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية المصرية، مدفوعا بضغوط الطلب التي تشهدها العملة العملة الأمريكية نتيجة الأزمة الراهنة الناجمة عن فيروس كورنا ، ليصل متوسط سعر صرف العملة الأوروبية عند 19.09 جنيه، 19.26 جنيه.

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وزاد سعر صرف اليورو قرش على مستوى الشراء، وثلاث قروش على مستوى البيع داخل أكبر مصرف حكومي، ليصل إلى 19.05 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية

وفيما يخص متوسط سعر صرف العملة الامريكية داخل مصر مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 19.64 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

واستقرت العملة الخضراء داخل السوق المحلية مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء، بينما شهدت ارتفاع طفيف لا يجاوز القرش على مستوى البيع داخل البنوك، ليصل البنك الأهلي المصري قرشين على مستوى البيع، ليصل إلى مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

شهد سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري حالة من التراجع الطفيف على مستوى الشراء والبيع، داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق، ليصل مستواه إلى 21.19 جنيه للشراء، و21.38 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات السوق.

وعن أقل سعر للعملة الانجليزية داخل السوق المصرية.. جاء سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري عند مستوى 20.75 جنيه للشراء في بنك الاستثمار العربي.

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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

استقرت مستويات البيع والشراء للعملة السعودية مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية، عند سعر 4.17 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري.

ويستمر المصرف المتحد في تقديمه أقل مستوى شراء للعملة السعودية داخل السوق المصرية مقابل الجنيه عند مستوى 4.04 جنيه

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بقلم فاطمه امام

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