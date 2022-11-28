أسعار العملات اليوم الإثنين 28-11-2022 بنهاية التعاملات في مصر

شهدت أسعار العملات اليوم الإثنين 28-11-2022، تباينا بنهاية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في مصر، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية مقابل الجنيه المصري وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، وفقًا لمتوسط سعر صرف العملات بالبنك المركزي المصري، وعدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة في السوق المصرفية المصرية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.52 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.66 جنيه للشراء، و 25.74 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.62 جنيه للشراء، و 29.73 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.76 جنيه للشراء، و 80.03 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.67 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 24.50 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

بنك مصر: 24.50 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 24.50 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 24.57 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع، وفق أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 25.33 جنيه للشراء، و 25.76 للبيع.

بنك مصر: 25.33 جنيه للشراء، و 25.76 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 25.33 جنيه للشراء، و 25.82 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 25.40 جنيه للشراء، و 25.82 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 29.46 جنيه للشراء، و 29.76 للبيع.

بنك مصر: 29.46 جنيه للشراء، و 29.74 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 29.46 جنيه للشراء، و 29.81 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 29.53 جنيه للشراء، و 29.81 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

بنك مصر: 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 6.48 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 6.51 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 76.99 جنيه للشراء، و 79.89 للبيع.

بنك مصر: 77.04 جنيه للشراء، و 79.89 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 75.85 جنيه للشراء، و 81.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 76.16 جنيه للشراء، و 80.16 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.67 جنيه للشراء، و 6.68 للبيع.

بنك مصر: 6.67 جنيه للشراء، و 6.68 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 6.66 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 6.68 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.