أسعار العملات اليوم الإثنين 27-6-2022 في مصر

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار أسعار العملات بصورة جماعية داخل البنوك اليوم الإثنين 27 يونيو 2022 داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

أظهرت شاشات التداولات الصباحية وصول سعر شراء وبيع العملات الأجنبية اليوم، ليسجل سعر اليورو فى بنك مصر مقابل الجنيه المصري، 19.79 جنيه للشراء، و19.72 جنيه للبيع.

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر شراء وبيع الريال السعودي عند 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، ووصل سعر الدولار أمام الجنيه إلى 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، ووصلت مستويات سعر صرف الجنيه الاسترليني 22.43 جنيه للشراء، و22.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر صرف اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه، عند 19.38 جنيه للشراء، و19.72 جنيه للبيع.

وبينت شاشات التعاملات الصباحية استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهر تقرير المال الصباحي استقرار مستويات العملات داخل البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري عند 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، ووصلت مستويات سعر صرف اليورو إلى 19.46 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع.

وبين تقرير المال الصباحي استقرار سعر الريال السعودي على مستواه أمام نظيره المصري عند 4.85 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني إلى 22.40 جنيه للشراء، و24.78 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 19.45 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع.

وبينت شاشات التداولات اللحظية استقرار سعر الريال داخل بنك قناة السويس أمام نظيره المصري 4.96 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 22.40 جنيه للشراء، و22.78 جنيه للبيع.