أسعار العملات اليوم الإثنين 27-3-2023 ببداية التعاملات في مصر

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الإثنين 27-3-2023، في بداية التعاملات اليومية الصباحية بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، تباينًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن أسعار 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي، والدينار الكويتي»، استنادًا لمتوسط السعر في موقع البنك المركزي المصري، وعدد من البنوك الحكومية والأجنبية والخاصة.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.17 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.71 جنيه للشراء، و 37.84 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.64 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب

سعر الدولار في البنوك المصرية

العملات اليوم في البنك المركزي.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 لليبع، بحسب أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 33.05 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.

بنك مصر: 33.06 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.16 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.04 جنيه للشراء، و 33.26 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 37.58 جنيه للشراء، و 37.94 للبيع.

بنك مصر: 37.57 جنيه للشراء، و 37.79 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 37.68 جنيه للشراء، و 37.93 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.57 جنيه للشراء، و 37.81 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.

بنك مصر: 99.79 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 101.16 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.73 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع، بحسب

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

العملات.

المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.