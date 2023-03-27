أسعار العملات اليوم الإثنين 27-3-2023 ببداية التعاملات في مصر

حققت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.17 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.71 جنيه للشراء، و 37.84 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.64 جنيه للشراء، و 100.99 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب
سعر الدولار في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 لليبع، بحسب أسعار العملات.
سعر اليورو في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 33.05 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.
بنك مصر: 33.06 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 33.16 جنيه للشراء، و 33.37 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.04 جنيه للشراء، و 33.26 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 37.58 جنيه للشراء، و 37.94 للبيع.
بنك مصر: 37.57 جنيه للشراء، و 37.79 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 37.68 جنيه للشراء، و 37.93 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 37.57 جنيه للشراء، و 37.81 للبيع، بحسب أسعار العملات.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.
بنك مصر: 99.79 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 101.16 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.73 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع، بحسب
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.