أسعار العملات اليوم الإثنين 27-3-2023 أمام الجنيه في ختام عمليات التداول

جاءت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الإثنين 27-3-2023 متباينة في الشراء والبيع بختام عمليات التداول المسائية ببنوك القطاع المصرفي المصري، بناء على التقرير اليومي الصادر عن البنك المركزي المصري، بمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، وفي التقرير التالي ترصد «المال» متوسطات أسعار صرف عدد «6» عملات أجنبية وعربية، مقابل الجنيه المصري، وهي «الجنيه الإسترليني، و اليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي».

سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.60 جنيه للشراء، 100.95 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.81 جنيه للشراء، 37.94 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.19 جنيه للشراء، 33.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 97.34 جنيه للشراء، 101.05 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.73 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.

المصرف العربى الدولى: 100.64 جنيه للشراء، 101.05 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.73 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 8.91 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

المصرف العربى الدولى: 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

المصرف العربى الدولى: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

اليوم.

بنك مصر: 37.57 جنيه للشراء، 37.86 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.57 جنيه للشراء، 37.83 للبيع.

بنك الإسكندرية: 37.69 جنيه للشراء، 38.98 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 37.69 جنيه للشراء، 37.94 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 33.15 جنيه للشراء، 33.37 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.04 جنيه للشراء، 33.26 للبيع.

المصرف العربى الدولي: 33.16 جنيه للشراء، 33.37 للبيع.

بنك مصر: 33.04 جنيه للشراء، 33.26 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك المصرف العربى الدولى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.