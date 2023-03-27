أسعار العملات اليوم الإثنين 27-3-2023 أمام الجنيه في ختام عمليات التداول

جاءت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.60 جنيه للشراء، 100.95 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.81 جنيه للشراء، 37.94 للبيع.
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.19 جنيه للشراء، 33.31 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية
بنك الإسكندرية: 97.34 جنيه للشراء، 101.05 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.73 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.
المصرف العربى الدولى: 100.64 جنيه للشراء، 101.05 جنيه للبيع.
بنك مصر: 99.73 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.
سعر الريال السعودى في البنوك المصرية
بنك الإسكندرية: 8.91 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
المصرف العربى الدولى: 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
المصرف العربى الدولى: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 37.57 جنيه للشراء، 37.86 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 37.57 جنيه للشراء، 37.83 للبيع.
بنك الإسكندرية: 37.69 جنيه للشراء، 38.98 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي: 37.69 جنيه للشراء، 37.94 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك الإسكندرية: 33.15 جنيه للشراء، 33.37 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 32.04 جنيه للشراء، 33.26 للبيع.
المصرف العربى الدولي: 33.16 جنيه للشراء، 33.37 للبيع.
بنك مصر: 33.04 جنيه للشراء، 33.26 للبيع،
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك المصرف العربى الدولى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار