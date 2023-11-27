أسعار العملات اليوم الإثنين 27-11-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات بالبنوك

سجلت أسعار العملات اليوم الإثنين 27-11-2023، تباينًا في نهاية تعاملات البنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، إذ شهدت استقرار بعض العملات وتبابي الباقي، ويعرض موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.99 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.97 جنيه للشراء، و 39.12 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.77 جنيه للشراء، و 33.89 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، جاء متوسط أسعار العملات اليوم وفق آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 99.07 جنيه للشراء، و100.47 للبيع.

بنك مصر: 99.84 جنيه للشراء، و 100.14 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.13 جنيه للشراء، و 100.14 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و100.47 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 38.84 جنيه للشراء، و 39.06 للبيع.

بنك مصر: 38.72 جنيه للشراء، و 38.93 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.72 جنيه للشراء، و 38.98 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 38.84 جنيه للشراء، و 39.13 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 33.71 جنيه للشراء، و 33.90 للبيع.

بنك مصر: 33.60 جنيه للشراء، و 33.79 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.60 جنيه للشراء، و 33.80 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.71 جنيه للشراء، و33.92 للبيع، وفق أسعار .

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.