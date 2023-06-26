أسعار العملات اليوم الإثنين 26-6-2023 مقابل الجنيه عشية عطلة عيد الأضحى

تباينت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الإثنين 26-6-2023 بالشراء والبيع، أمام العملة المحلية، بنهاية عمليات التداول المصرفية بآخر يوم عمل بالبنوك قبل البدء في عطلة رسمية تستغرق 7 أيام بمناسبة عيد الأضحي المبارك وذكرى 30 يونيو، ويرصد موقع جريدة «المال» في التقرير التالي متوسطات أسعار الصرف لعدد «6» عملات وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي»، الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.33 جنيه للشراء، 100.67 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.19 جنيه للشراء، 39.33 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.65 جنيه للشراء، 33.77 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.43 جنيه للشراء، 100.38 للبيع.

بنك التنمية الصناعية : 96.09 جنيه للشراء، 100.38 للبيع.

بنك مصر: 100.11 جنيه للشراء، 100.38 للبيع.

بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

اليوم.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 39.08 جنيه للشراء، 39.29 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 39.08 جنيه للشراء، 39.32 للبيع.

بنك بلوم مصر: 39.19 جنيه للشراء، 39.43 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 39.08 جنيه للشراء، 39.29 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 33.59 جنيه للشراء، 33.77 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.48 جنيه للشراء،33.65 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 33.34 جنيه للشراء، 33.80 للبيع.

بنك مصر: 33.50 جنيه للشراء، 33.65 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار

اليوم.