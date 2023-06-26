أسعار العملات اليوم الإثنين 26-6-2023 ببداية التعاملات في مصر

تباينت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الإثنين 26-6-2023، ببداية التعاملات اليومية الصباحية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي» بحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري، وسعر الصرف الرسمي في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.58 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.20 جنيه للشراء، و 39.33 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.30 جنيه للشراء، و 100.64 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

وجاء

أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

أسعار العملات اليوم وفق آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

بنك مصر: 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.59 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.66 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 39.08 جنيه للشراء، و 39.29 للبيع.

بنك مصر: 39.01 جنيه للشراء، و 39.34 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك المصري الخليجي: 39.08 جنيه للشراء، و 39.29 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 39.27 جنيه للشراء، و 39.42 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 لللبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.42 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

بنك مصر: 100.11 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع، وفق

العملات.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.