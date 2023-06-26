أسعار العملات اليوم الإثنين 26-6-2023 ببداية التعاملات في مصر

تباينت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.58 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.20 جنيه للشراء، و 39.33 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.30 جنيه للشراء، و 100.64 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
وجاء
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.
بنك مصر: 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 33.59 جنيه للشراء، و 33.77 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 33.66 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 39.08 جنيه للشراء، و 39.29 للبيع.
بنك مصر: 39.01 جنيه للشراء، و 39.34 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك المصري الخليجي: 39.08 جنيه للشراء، و 39.29 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 39.27 جنيه للشراء، و 39.42 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 لللبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.42 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.
بنك مصر: 100.11 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع، وفق
البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.