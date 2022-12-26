أسعار العملات اليوم الإثنين 26-12-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

سجلت أسعار العملات اليوم الإثنين 26-12-2022، استقرارا وهى الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وتباين اليورو والدينار الكويتي والجنيه الإسترليني، في نهاية التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، مقابل الجنيه، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار صرف 6 عملات وهى: « الريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، »، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم: 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.55 جنيه للشراء، و 80.77 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.71 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 24.67 جنيه للشراء، و 24.74 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 26.21 جنيه للشراء، و 26.30 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.79 جنيه للشراء، و 29.89 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

المصرف العربي الدولى: 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

بنك المشرق: 6.51 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 77.76 جنيه للشراء، و 80.60 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 77.77 جنيه للشراء، و 80.60 للبيع

بنك سايب: 80.46 جنيه للشراء، و 80.80 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 76.31 جنيه للشراء، و 82.35 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع،

بنك أبو ظبي التجارى: 6.67 جنيه للشراء، و 6.74 للبيع.

ميد بنك: 6.61 جنيه للشراء، و 6.74 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 24.72 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 24.69 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 26.13 جنيه للشراء، و 26.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 26.13 جنيه للشراء، و 26.25 للبيع.

بنك الإسكندرية: 26.19 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 26.17 جنيه للشراء، و 26.32 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 29.68 جنيه للشراء، و 29.82 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.68 جنيه للشراء، و 29.82 للبيع.

البنك الأهلى الكويتي: 29.67 جنيه للشراء، و 29.89 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 29.63 جنيه للشراء، و 29.91 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.