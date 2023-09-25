أسعار العملات اليوم الإثنين 25-9-2023 بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

سجلت أسعار العملات اليوم الإثنين 25-9-2023، تباينًا في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، بحسب شاشات التداول اللحظية وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، ومتوسط السعر في البنك المركزي المصري.

ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي أسعار كلا من: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي».

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.85 جنيه للشراء، و 32.96 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.74 جنيه للشراء، و 37.87 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.86 جنيه للشراء، و 100.20 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، جاء متوسط أسعار العملات اليوم وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.73 جنيه للشراء، و 32.87 للبيع.

بنك مصر: 32.73 جنيه للشراء، و 32.87 للبيع.

بنك الإسكندرية: 32.83 جنيه للشراء، و 32.97 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 32.83 جنيه للشراء، و 32.97 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.63 جنيه للشراء، و 37.78 للبيع.

بنك مصر: 37.63 جنيه للشراء، و 37.78 للبيع.

بنك الإسكندرية: 37.75 جنيه للشراء، و 37.91 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 37.75 جنيه للشراء، و 37.91 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.91 جنيه للشراء، و 99.88 للبيع.

بنك مصر: 99.61 جنيه للشراء، و 99.88 للبيع.

بنك الإسكندرية: 96.58 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.20 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.