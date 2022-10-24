أسعار العملات اليوم الإثنين 24-10-2022 نهاية التعاملات البنكية في مقابل الجنيه المصري ، شهدت ارتفاع الجنيه الإسترليني واليورو ، فيما تباينت أسعار الدينار الكويتي واستقرت أسعار صرف الدولار والدرهم الإماراتي والريال السعودي، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، الجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، وفقا للشاشات اللحظية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري ، ومواقعها الرسمية.

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.21 جنيه للشراء، و 22.30 للبيع

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 19.63 جنيه للشراء، و 19.70 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.24 جنيه للشراء، و 63.49 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.33 جنيه للشراء، و 19.41 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك التجارى الدولى: 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 للبيع.

بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

بنك الإسكندرية: 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 للبيع.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

مصرف أبو ظبى الإسلامى: 22.24 جنيه للشراء، و 22.48 للبيع.

بنك مصر: 22.18 جنيه للشراء، و 22.46 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 22.13 جنيه للشراء، و 22.46 للبيع.

البنك المصرى الخليجى: 22.18 جنيه للشراء، و 22.49 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الوطني الكويتي: 5.28 جنيه للشراء، و 5.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع.

بنك مصر: 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع.

البنك الأهلى القطرى: 5.33 جنيه للشراء، و 5.36 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك الإستثمار العربى: 19.68 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

البنك الأهلى الكويتى: 19.68 جنيه للشراء، و 19.71 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 للبيع.

بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 61.28 جنيه للشراء، و 63.50 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 61.06 جنيه للشراء، و 63.51 للبيع.

بنك مصر: 61.16 جنيه للشراء، و 63.51 للبيع.

المصرف العربى الدولى: 63.18 جنيه للشراء، و 63.58 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 19.28 جنيه للشراء، و 19.49 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.25 جنيه للشراء، و 19.49 للبيع.

بنك أبو ظبي التجارى: 19.26 جنيه للشراء، و 19.51 للبيع.

بنك المشرق: 19.26 جنيه للشراء، و 19.51 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.