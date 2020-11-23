أسعار العملات اليوم الإثنين 23-11-2020 في مصر

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية لليوم الإثنين 23-11-2020، مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والدرهم الإماراتي والريال السعودي، باستثناء الدولار الذى يواصل الارتفاع في عدد من البنوك.

وتتغير الأسعار وفقًا لقانون العرض والطلب، وتشهد السوق المحلية الفترة الحالية تدفقا قويا من العملات الأجنبية في ظل ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، واستثمارات الأجانب.

وتتيح البنوك المصرية أسعار بيع وشراء جميع العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار واليورو والاسترليني والفرنك)، إضافة للعملات العربية (الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي والريال القطرى).

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية

جاء سعر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنوك عند مستوى 4.24 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات للبنك المركزي على أسعار العملات بنهاية الأمس.

أسعار العملات الأجنبية

واستقر سعر اليورو في البنوك المصرية عن الأمس، لتتراوح مستويات الشراء بين 4.16 جنيه للشراء، 4.25 جنيه للشراء، بينما ارتفع سعر البيع قرشًا واحدًا عن الأسبوع الماضي ليتراوح بين مستويات 4.26 جنيه للشراء، 4.28 جنيه.

ووصل سعر صرف الدرهم الإماراتي في ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر إلى 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك أبو ظبي التجاري 4.22 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وفى آخر تحديثات البنك المركزي المصري على أسعار العملات وصول سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 20.24 جنيه للشراء، 20.28 جنيه للبيع.

ويتراوح سعر العملة الإنجليزية داخل السوق المصرية بين 20.41 جنيه، و20.69 جنيه.

سعر اليورو فى البنوك المصرية

وعند التداول على سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية يأتي عند 18.39 جنيه، 18.55 جنيه، بحسب آخر تحديثات للبنك المركزي المصري.

وتقدم البنوك التالية سعر اليورو الأوروبي (بنك مصر، وبنك كريدي اجريكول، وبنك المشرق، وبنك الكويت الوطني) عند مستوى 18.41 جنيه للشراء، 18.58 جنيه للبيع.

ويقدم بنك مصر إيران أعلى سعر لبيع اليورو الأوروبي في مصر عند 18.38 جنيه للشراء، 18.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية

بلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية مستوى 15.57 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وعن أعلى سعر لبيع الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، يقدم بنك كريدي أجريكول السعر عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بدأ الريال السعودي الأسبوع الجاري بتراجع طفيف لا يتجاز قرشًا ليصل إلى مستوى 4.08 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي فى البنك العقاري المصري العربي 4.05 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه مصري.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى البنك المصري لتنمية الصادرات 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع