أسعار العملات اليوم الإثنين 23-10-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات

أظهرت المواقع الرسمية للبنوك على شبكة الإنترنت، تباين أسعار اليوم الإثنين 23-10-2023، مقابل العملة المصرية بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، طبقًا للبيان الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري والمنشور بموقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

ويعرض موقع جريدة المال خلال السطور التالية تقريرًا بمتوسطات صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، وفقا لماكينات الصراف الآلي وشاشات التداول في البنوك المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.71 جنيه للشراء، و32.81 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.50 جنيه للشراء، و37.64 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.72 جنيه للشراء، و100.06 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفقًا لتحديث البنك المركزي على متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك التنمية الصناعية : 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار في مصر.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.50 جنيه للشراء، و32.74 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 32.61 جنيه للشراء، و32.85 للبيع.

بنك مصر: 32.50 جنيه للشراء، و32.73 للبيع.

بنك التنمية الصناعية : 32.50 جنيه للشراء، و 32.74 للبيع، بحسب اخر تعامل على أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.34 جنيه للشراء، و37.58 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 37.46 جنيه للشراء، و37.70 للبيع.

بنك مصر: 37.34 جنيه للشراء، و37.57 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 37.34 جنيه للشراء، و37.58 للبيع، وفقًا لأخر تعامل على أسعار العملات في السوق.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، بحسب اخر التعاملات على أسعار العملات .

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.83 جنيه للشراء، و99.83 للبيع.

بنك الكويت الوطني:94.24 جنيه للشراء، و100.41 للبيع.

بنك مصر: 99.51 جنيه للشراء، و99.83 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و99.83 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و8.46 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، و8.39 للبيع، بحسب آخر التحديثات على أسعار اليوم