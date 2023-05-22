أسعار العملات اليوم الإثنين 22-5-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات بالبنوك

تباينت
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.35 جنيه للشراء، و 33.46 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.39 جنيه للشراء، و 38.53 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.38 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 33.19 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.
بنك أبو ظبي التجاري: 33.30 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع.
بنك مصر: 33.19 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 33.30 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 38.17 جنيه للشراء، و 38.47 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 38.34 جنيه للشراء، و 38.60 للبيع.
بنك مصر: 38.17 جنيه للشراء، و 38.47 للبيع.
البنك الأهلي القطري: 38.30 جنيه للشراء، و 38.51 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.51 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.
بنك مصر: 99.51 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.90 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
بنك الإسكندرية: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.