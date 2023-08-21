أسعار العملات اليوم الإثنين 21-8-2023 بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

تباينت أسعار العملات اليوم الإثنين 21-8-2023، بنهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، إذ استقر كل من الدولار والريال السعودي الدرهم الإماراتي، وتبايين اليورو والدينار الكويتي والجنيه الإسترليني.

وتنشر جريدة المال تقريرًا يوميًا عن متوسط سعر صرف الأجنبية والعربية بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، وأسعار الصرف في عدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.36 جنيه للشراء، و 39.49 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.65 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.09 جنيه للشراء، و 100.44 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات اليوم بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 39.08 جنيه للشراء، و 39.37 للبيع.

بنك مصر: 39.08 جنيه للشراء، و 39.37 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 39.21 جنيه للشراء، و 39.50 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 39.21 جنيه للشراء، و 39.50 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.42 جنيه للشراء، و 33.63 للبيع.

بنك مصر: 33.42 جنيه للشراء، و 33.63 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.53 جنيه للشراء، و 33.75 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 33.53 جنيه للشراء، و 33.69 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.22 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

بنك مصر: 99.89 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.