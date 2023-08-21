أسعار العملات اليوم الإثنين 21-8-2023 ببداية التعاملات في مصر

سجلت أسعار العملات اليوم الإثنين 21-8-2023، تباينًا نسبيًا في بداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وفقًا لآخر تقرير صادر عن متوسط السعر في البنك المركزي المصري.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب شاشات التداول وعدد المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.53 جنيه للشراء، و 33.64 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.27 جنيه للشراء، و 39.41 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.18 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات اليوم بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.42 جنيه للشراء، و 33.59 للبيع.

بنك مصر: 33.42 جنيه للشراء، و 33.58 للبيع.

بنك القاهرة: 33.45 جنيه للشراء، و 33.71 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.58 جنيه للشراء، و 33.69 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 39.08 جنيه للشراء، و 39.33 للبيع.

بنك مصر: 39.14 جنيه للشراء، و 39.33 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 39.47 جنيه للشراء، و 39.26 للبيع.

بنك بلوم مصر: 39.20 جنيه للشراء، و 39.52 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك البركة: 8.04 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و 8.27 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.24 جنيه للشراء، و 100.22 للبيع.

بنك مصر: 99.92 جنيه للشراء، و 100.22 للبيع.

المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع، بحسب العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.