أسعار العملات اليوم الإثنين 21-6-2021 في البنوك المصرية

بدأت أسعار العملات اليوم تداولات اليوم الإثنين 21-6-2021، أمام الجنيه المصري بحالة من التباين بفروع البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليستقر كل من الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي، بينما تراجع اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني بشكل طفيف عن تعاملات أمس داخل السوق، قرب المستوى المعلن من البنك المركزي المصري أمس الأحد وبخصوص أسعار العملات في مصر، تستعرض منصة المال الإلكترونية أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم، كالتالي:

أسعار العملات فى بنك مصر

استقرت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات عند 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، بينما جاء مستوى اليورو أمام الجنيه، عند 18.48 جنيه للشراء و18.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني داخل بنك مصر مقابل نظيره المصري، 21.46 جنيه للشراء و21.71 جنيه للبيع، وعن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، وصل إلى 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك الأهلي

وجاءت أسعار الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري، عند 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

ويستعرض البنك الأهلي المصري سعر اليورو مقابل الجنيه، عند 18.46 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، ويعرض سعر العملة الإنجليزية عند 21.48 جنيه للشراء و21.68 جنيه للبيع.

من ناحية أخرى وصلت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري ، إلى 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع. جنيهات-استرليني

أسعار العملات في شركات الصرافة

وعلى مستوى شركات الصرافة وصلت مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه، إلى 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، وجاء سعر اليورو مقابل الجنيه، عند 18.64 جنيه للشراء و18.47 جنيه للبيع.

وعن مستويات سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، حقق 21.49 جنيه للشراء و21.70 جنيه للبيع، ويقدم الريال أمام الجنيه، عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك التجاري الدولي CIB

يستعرض البنك التجاري الدولي مستويات الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

على الجانب الآخر سجلت مستويات اليورو أمام الجنيه داخل البنك 19.01 و19.21 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، ويقدم سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، عند 22.08 و22.31 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

وأعلن البنك المركزي فى نهاية تعاملات أمس سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، قرب مستويات 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، بينما وصلت مستويات اليورو الأوروبي عند 18.5 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع.

وعلى جانب العملة الإنجليزية سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 21.54 جنيه للشراء و21.68 جنيه للبيع.، والريال السعودي مقابل الجنيه، يقترب من مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وجاء الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، عند 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى بنك الإسكندرية

ويقدم بنك الإسكندرية سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، عند 15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه، 18.46 جنيه للشراء و18.72 جنيه للبيع.

فيما جاء سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، عند مستويات 21.48 جنيه للشراء و21.71 جنيه للبيع، ووصل الريال إلى مستوى 4.1 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، فيما سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.23 و4.27 جنيه للشراء والبيع.

أسعار العملات بالبنك العربي الأفريقي

ووصلت مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 15.6 و15.7 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، ويقدم سعر اليورو عند 18.48 و18.65 جنيه للشراء والبيع.

وجاءت مستويات سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، عند 21.52 جنيه للشراء و21.89 جنيه للبيع، وجاء الريال السعودي مقابل الجنيه، 4.05 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.