سجلت أسعار العملات اليوم الإثنين 21-11-2022 في بداية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، تباين في أسعار الشراء والبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهم: «الريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني»، وفقا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.05 جنيه للشراء، و 29.15 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.65 جنيه للشراء، و 6.67 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.23 جنيه للشراء، و 25.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.37 جنيه للشراء، و 79.63 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 24.44 جنيه للشراء، و 24.51 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.50 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

ميد بنك : 28.79 جنيه للشراء، و 29.20 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 28.83 جنيه للشراء، و 29.15 للبيع.

بنك مصر: 28.95 جنيه للشراء، و 29.24 للبيع.

بنك سايب: 28.84 جنيه للشراء، و 29.22 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك المشرق: 6.64 جنيه للشراء، و 6.68 للبيع.

بنك أبو ظبى التجارى: 6.60 جنيه للشراء، و 6.67 للبيع

بنك مصر: 6.66 جنيه للشراء، و 6.67 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.66 جنيه للشراء، و 6.67 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك كريدي إجريكول: 25.00 جنيه للشراء، و 25.36 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 25.00 جنيه للشراء، و 25.31 للبيع.

بنك مصر: 25.00 جنيه للشراء، و 25.31 للبيع.

المصرف العربى الدولى: 25.00 جنيه للشراء، و 25.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 76.40 جنيه للشراء، و 79.73 للبيع.

بنك مصر: 76.68 جنيه للشراء، و 79.57 للبيع.

البنك الأهلى الكويتي: 77.67 جنيه للشراء، و 79.73 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 76.62 جنيه للشراء، و 79.57 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك الإستثمار العربى: 24.50 جنيه للشراء، و 24.52 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.42 جنيه للشراء، و 24.47 للبيع.

البنك الأهلى القطرى: 24.45 جنيه للشراء، و 24.50 للبيع.

بنك مصر: 24.45 جنيه للشراء، و 24.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 6.50 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 6.50 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.

بنك الإسكندرية: 6.48 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

البنك التجارى الدولى: 6.49 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.