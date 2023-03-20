أسعار العملات اليوم الإثنين 20-3-2023 في نهاية التعاملات

تباينت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.00 جنيه للشراء، 33.11 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.68 جنيه للشراء، 37.81 للبيع، بحسب متوسط أسعار
سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.56 جنيه للشراء، 100.93 للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، بحسب أسعار العملات.
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 32.69 جنيه للشراء، 33.10 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 32.93 جنيه للشراء، 33.13 للبيع، بحسب أسعار العملات.
بنك التعمير والإسكان: 32.79 جنيه للشراء، 33.13 للبيع.
بنك مصر: 32.69 جنيه للشراء، 33.03 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 37.41 جنيه للشراء، 37.75 للبيع.
بنك بلوم مصر: 37.53 جنيه للشراء، 37.86 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 37.41 جنيه للشراء، 37.81 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 37.52 جنيه للشراء، 37.89 للبيع، بحسب أسعار العملات.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
بنك البركة: 8.02 جنيه للشراء، 8.23 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع، بحسب أسعار العملات.
بنك قناة السويس: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطني: 95.00 جنيه للشراء، 101.21 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 96.96 جنيه للشراء، 100.64 للبيع.
بنك مصر: 96.96 جنيه للشراء، 100.63 للبيع، بحسب أسعار
المصرف العربي الدولي: 100.53 جنيه للشراء، 100.96 للبيع.