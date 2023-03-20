أسعار العملات اليوم الإثنين 20-3-2023 في نهاية التعاملات

تباينت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الإثنين 20-3-2023 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، إذ استقر الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وارتفع اليورو 11 قرشًا للشراء والبيع، والجنيه الإسترليني 13 قرشًا وانخفض الدينار الكويتي بضعة قروش، وتقدم جريدة المال في هذا التقرير المطول، استعراضًا لحركة سعر صرف العملات المذكورة في 14 بنكًا يعمل في الجهاز المصرفي المصري، بالإضافة لمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.00 جنيه للشراء، 33.11 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.68 جنيه للشراء، 37.81 للبيع، بحسب متوسط أسعار

اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.56 جنيه للشراء، 100.93 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.69 جنيه للشراء، 33.10 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 32.93 جنيه للشراء، 33.13 للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك التعمير والإسكان: 32.79 جنيه للشراء، 33.13 للبيع.

بنك مصر: 32.69 جنيه للشراء، 33.03 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.41 جنيه للشراء، 37.75 للبيع.

بنك بلوم مصر: 37.53 جنيه للشراء، 37.86 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.41 جنيه للشراء، 37.81 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 37.52 جنيه للشراء، 37.89 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

بنك البركة: 8.02 جنيه للشراء، 8.23 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك قناة السويس: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 95.00 جنيه للشراء، 101.21 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 96.96 جنيه للشراء، 100.64 للبيع.

بنك مصر: 96.96 جنيه للشراء، 100.63 للبيع، بحسب أسعار

اليوم.

المصرف العربي الدولي: 100.53 جنيه للشراء، 100.96 للبيع.