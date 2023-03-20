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أسعار العملات اليوم الإثنين 20-3-2023 بداية التعاملات في البنوك المصرية

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تباين أسعار العملات

أسعار العملات اليوم الإثنين 20-3-2023 بداية التعاملات في البنوك المصرية
مايكل سمير

مايكل سمير

8:00 ص, الأثنين, 20 مارس 23

حققت أسعار

العملات
اليوم الإثنين 20-3-2023، مستوى صرف متباين مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري، وشاشات التداول اللحظية في البنوك الحكومية والخاصة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.61 جنيه للشراء، و 100.95 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.55 جنيه للشراء، و 37.67 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.89 جنيه للشراء، و 33.01 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع، وفق

متوسط أسعار
العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 96.96 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

بنك مصر: 96.96 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع، وفق أسعار العملات.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.41 جنيه للشراء، و 37.72 للبيع.

بنك مصر: 37.42 جنيه للشراء، و 37.72 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 37.54 جنيه للشراء، و 37.84 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 37.53 جنيه للشراء، و 37.84 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.70 جنيه للشراء، و 32.02 للبيع.

بنك مصر: 32.79 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 32.90 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 32.83 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق

أسعار
العملات اليوم.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الدرهم الأماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

مايكل سمير

مايكل سمير

8:00 ص, الأثنين, 20 مارس 23