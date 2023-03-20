أسعار العملات اليوم الإثنين 20-3-2023 بداية التعاملات في البنوك المصرية

حققت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.61 جنيه للشراء، و 100.95 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.55 جنيه للشراء، و 37.67 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 32.89 جنيه للشراء، و 33.01 للبيع.
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع، وفق
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 96.96 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.
بنك مصر: 96.96 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 37.41 جنيه للشراء، و 37.72 للبيع.
بنك مصر: 37.42 جنيه للشراء، و 37.72 للبيع.
بنك أبوظبي التجاري: 37.54 جنيه للشراء، و 37.84 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 37.53 جنيه للشراء، و 37.84 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 32.70 جنيه للشراء، و 32.02 للبيع.
بنك مصر: 32.79 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.
بنك أبوظبي التجاري: 32.90 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 32.83 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك أبوظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق
سعر الدرهم الأماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
بنك أبوظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
بنك أبوظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.