أسعار العملات اليوم الإثنين 20-3-2023 بداية التعاملات في البنوك المصرية

حققت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الإثنين 20-3-2023، مستوى صرف متباين مقابل الجنيه المصري ببداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري، وشاشات التداول اللحظية في البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.61 جنيه للشراء، و 100.95 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.55 جنيه للشراء، و 37.67 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.89 جنيه للشراء، و 33.01 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع، وفق

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 96.96 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

بنك مصر: 96.96 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع، وفق أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 37.41 جنيه للشراء، و 37.72 للبيع.

بنك مصر: 37.42 جنيه للشراء، و 37.72 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 37.54 جنيه للشراء، و 37.84 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 37.53 جنيه للشراء، و 37.84 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.70 جنيه للشراء، و 32.02 للبيع.

بنك مصر: 32.79 جنيه للشراء، و 33.02 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 32.90 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 32.83 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق

أسعار العملات

سعر الدرهم الأماراتي في البنوك المصرية

العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.