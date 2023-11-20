أسعار العملات اليوم الإثنين 20-11-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

حققت أسعار اليوم الإثنين 20-11-2023، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، استقرارا لثلاث عملات منها، ويعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهي: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك الأجنبية والمصرية والعربية والإسلامية.
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.63 جنيه للشراء، و 33.75 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.43 جنيه للشراء، و 38.56 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.02 جنيه للشراء، و 100.36 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
ميد بنك: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 33.51 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 33.62 جنيه للشراء، و33.85 للبيع.
بنك مصر: 33.51 جنيه للشراء، و 33.73 للبيع.
بنك الإسكندرية: 33.62 جنيه للشراء، و33.84 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 38.27 جنيه للشراء، و 38.54 للبيع.
بنك أبو ظبي التجاري: 38.39 جنيه للشراء، و38.67 للبيع.
بنك مصر: 38.27 جنيه للشراء، و 38.54 للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 38.39 جنيه للشراء، و38.67 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 2.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.16 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع.
المصرف العربي الدولي: 100.06 جنيه للشراء، و100.43 للبيع.
بنك مصر: 99.83 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و100.11 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و8.46 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار اليوم.