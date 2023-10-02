أسعار العملات اليوم الإثنين 2-10-2023 مقابل الجنيه بنهاية التداول

واصلت أسعار اليوم الإثنين 2-10-2023 تباينها نسبيًا في نهاية التداول بالبنوك، وفيما يلي تقريربمتوسطات أسعار الصرف لعدد «6» عملات عربية وأجنبية وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو الأوروبي، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي»، وفق أخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني ومواقع البنوك على شبكة الإنترنت وماكينات الصراف الألي المتواجدة بعدد من البنوك المحلية والأجنبية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.49 جنيه للشراء، 32.60 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.48 جنيه للشراء، 37.61 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.75 جنيه للشراء، 100.10 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.88 جنيه للشراء، 99.82 للبيع.

بنك بلوم مصر : 95.54 جنيه للشراء، 100.53 للبيع.

بنك مصر: 99.55 جنيه للشراء، 99.82 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 100.14للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.38 جنيه للشراء، 37.69 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.35 جنيه للشراء، 37.69 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 37.47 جنيه للشراء، 37.82 للبيع.

بنك بلوم مصر: 37.44 جنيه للشراء، 37.66 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 32.55 جنيه للشراء، 32.73 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.38 جنيه للشراء، 32.67 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 32.47 جنيه للشراء، 32.78 للبيع.

بنك مصر: 32.39 جنيه للشراء، 32.67 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار اليوم.