أسعار العملات اليوم الإثنين 2-10-2023 ببداية التعاملات في البنوك

سجلت أسعار العملات اليوم الإثنين 2-10-2023، تباينًا نسبيًا في مستهل عمليات التداول في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، إذ استقر كلا من الدولار والريال والدرهم، وتباينت باقي العملات بين الارتفاع والانخفاض.

وينشر موقع جريدة المال في التقرير التالي التفصيلي أسعار صرف 6 : «الدولار، والجنيه الإسترليني، واليورو، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» بحسب متوسط السعر في البنك المركزي وعدد من البنوك الحكومية والخاصة والعربية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.60 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.61 جنيه للشراء، و 37.75 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.79 جنيه للشراء، و 100.14 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 32.46 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.46 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 32.57 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 32.57 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.45 جنيه للشراء، و 37.66 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.45 جنيه للشراء، و 37.66 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 37.57 جنيه للشراء، و 37.78 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 37.57 جنيه للشراء، و 37.78 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.55 جنيه للشراء، و 99.82 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.90 جنيه للشراء، و 99.80 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.12 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.