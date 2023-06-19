أسعار العملات اليوم الإثنين 19-6-2023 بختام التعاملات البنكية

أوضحت شاشات التداول اللحظي المنتشرة بفروع البنوك المحلية والأجنبية أسعار اسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الإثنين 19-6-2023 والتي اظهرت تباين كلاً من الجنيه الإسترليني واليورو وانخفاض الدينار الكويتي واستقرار الريال السعودي والدولار والدرهم الإماراتي بختام عمليات التداول المصرفية بالبنوك العاملة بالقطاع، مقابل الجنيه المصري، وفيما يلي ينشر موقع جريدة «المال» تقريرًَا بآخر قائمة بمتوسطات أسعار الصرف لعدد «6» عملات أمام الجنيه وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» وفقاً للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.41 جنيه للشراء، 100.75 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.53 جنيه للشراء، 39.66 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.71 جنيه للشراء، 33.83 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.79 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.52 جنيه للشراء، 100.52 للبيع.

بنك التعمير والإسكان 96.99 جنيه للشراء، 100.76 جنيه للبيع.

بنك مصر: 100.21 جنيه للشراء، 100.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

اليوم.

بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 39.39 جنيه للشراء، 39.60 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 39.37 جنيه للشراء، 39.60 للبيع.

بنك القاهرة: 39.52 جنيه للشراء، 39.73 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 39.52 جنيه للشراء، 39.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 33.73 جنيه للشراء، 33.87 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.54 جنيه للشراء، 33.76 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 33.72 جنيه للشراء، 33.87 للبيع.

بنك مصر: 33.61 جنيه للشراء، 33.76 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.