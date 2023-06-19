أسعار العملات اليوم الإثنين 19-6-2023 بختام التعاملات البنكية

أوضحت شاشات التداول اللحظي المنتشرة بفروع البنوك المحلية والأجنبية أسعار اسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.41 جنيه للشراء، 100.75 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.53 جنيه للشراء، 39.66 للبيع.
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.71 جنيه للشراء، 33.83 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.79 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.52 جنيه للشراء، 100.52 للبيع.
بنك التعمير والإسكان 96.99 جنيه للشراء، 100.76 جنيه للبيع.
بنك مصر: 100.21 جنيه للشراء، 100.52 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 39.39 جنيه للشراء، 39.60 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 39.37 جنيه للشراء، 39.60 للبيع.
بنك القاهرة: 39.52 جنيه للشراء، 39.73 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 39.52 جنيه للشراء، 39.73 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك القاهرة: 33.73 جنيه للشراء، 33.87 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.54 جنيه للشراء، 33.76 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 33.72 جنيه للشراء، 33.87 للبيع.
بنك مصر: 33.61 جنيه للشراء، 33.76 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار