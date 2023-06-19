أسعار العملات اليوم الإثنين 19-6-2023 ببداية التعاملات

تباينت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الإثنين 19-6-2023، في بداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن متوسط سعر 6 عملات أجنبية وعربية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي»، بالإضافة لسعر العملات في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.71 جنيه للشراء، و 33.83 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.53 جنيه للشراء، و 39.66 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.41 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

وجاءت متوسط أسعار

سعر الدولار في البنوك المصرية

اليوم بحسب آخر تقري صادر من البنك المركزي المصري.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك قطر الأهلي الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.62 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.

بنك مصر: 33.61 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 33.72 جنيه للشراء، و 33.87 للبيع.

بنك قطر الأهلي الوطني: 33.72 جنيه للشراء، و 33.87 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 39.40 جنيه للشراء، و 39.60 للبيع.

بنك مصر: 39.39 جنيه للشراء، و 39.60 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 39.529 جنيه للشراء، و 39.73 للبيع.

بنك قطر الأهلي الوطني: 39.52 جنيه للشراء، و 39.73 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك قطر الأهلي الوطني: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.55 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

بنك مصر: 100.21 جنيه للشراء، و 100.52 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

بنك قطر الأهلي الوطني: 95.94 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك قطر الأهلي الوطني: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.