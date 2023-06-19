أسعار العملات اليوم الإثنين 19-6-2023 ببداية التعاملات

تباينت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.71 جنيه للشراء، و 33.83 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.53 جنيه للشراء، و 39.66 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.41 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
وجاءت متوسط أسعار
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك قطر الأهلي الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب أسعار العملات.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 33.62 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.
بنك مصر: 33.61 جنيه للشراء، و 33.76 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 33.72 جنيه للشراء، و 33.87 للبيع.
بنك قطر الأهلي الوطني: 33.72 جنيه للشراء، و 33.87 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 39.40 جنيه للشراء، و 39.60 للبيع.
بنك مصر: 39.39 جنيه للشراء، و 39.60 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 39.529 جنيه للشراء، و 39.73 للبيع.
بنك قطر الأهلي الوطني: 39.52 جنيه للشراء، و 39.73 للبيع، بحسب أسعار العملات.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك قطر الأهلي الوطني: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.55 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.
بنك مصر: 100.21 جنيه للشراء، و 100.52 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
بنك قطر الأهلي الوطني: 95.94 جنيه للشراء، و 100.84 للبيع، بحسب أسعار العملات.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك قطر الأهلي الوطني: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.