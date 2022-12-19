أسعار العملات اليوم الإثنين 19-12-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

سجلت أسعار العملات اليوم الإثنين 19-12-2022، مقابل الجنيه، فى نهاية التعاملات البنكية، تباينا في الأسعار للشراء والبيع، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير التالي أسعار صرف 6 عملات وهى: « الريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني »، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم: 6.56 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.45 جنيه للشراء، و 80.81 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.72 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع

سعر الدولار اليوم: 24.69 جنيه للشراء، و 24.74 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 26.20 جنيه للشراء، و 26.25 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 30.06 جنيه للشراء، و 30.13 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

ميد بنك: 6.36 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

بنك سايب: 6.45 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

بنك مصر: 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

المصرف العربي الدولي: 80.23 جنيه للشراء، و 80.61 للبيع.

بنك كريدي إجريكول_مصر: 76.31 جنيه للشراء، و 82.35 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 77.69 جنيه للشراء، و 80.55 للبيع.

بنك مصر: 77.67 جنيه للشراء، و 80.55 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك أبو ظبي التجاري: 6.67 جنيه للشراء، و 6.74 للبيع.

بنك المشرق: 6.69 جنيه للشراء، و 6.74 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع.

بنك مصر: 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي الكويتي: 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

بنك مصر: 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

اسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 26.14 جنيه للشراء، و 26.37 للبيع.

بنك الإسكندرية: 26.10 جنيه للشراء، و 26.38 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 26.07 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

بنك مصر: 26.07 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك التعمير والإسكان: 30.03 جنيه للشراء، و 30.29 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 29.95 جنيه للشراء، و 30.29 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.94 جنيه للشراء، و 30.22 للبيع.

بنك مصر: 29.94 جنيه للشراء، و 30.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.