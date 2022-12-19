تباينت أسعار العملات اليوم الإثنين 19-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية، وشهدت الـ 6 عملات الأسابيع الماضية تفاوتًا في أسعارها، وتلقي جريدة المال الضوء على ما نشرته المواقع الرسمية للبنوك حول حركة التداول على النقد الأجنبي الخاص بـ 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، بالإضافة إلى ما يستعرضه موقع البنك المركزي المصري حول متوسط أسعار الصرف.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.63 جنيه للشراء، 24.71 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 26.07 جنيه للشراء، 26.16 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.91 جنيه للشراء، 30.01 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.55 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.34 جنيه للشراء، 80.62 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.70 جنيه للشراء، 6.72 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك

مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.69 جنيه للشراء، 24.72 للبيع.

المصرف المتحد: 24.62 جنيه للشراء، 24.72 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 24.61 جنيه للشراء، 24.66 للبيع.

بنك مصر: 24.61 جنيه للشراء، 24.66 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 26.04 جنيه للشراء، 26.25 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 26.12 جنيه للشراء، 26.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 26.04 جنيه للشراء، 26.25 للبيع.

المصرف المتحد: 26.05 جنيه للشراء، 26.29 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.00 جنيه للشراء، 30.16 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.90 جنيه للشراء، 30.17 للبيع.

المصرف المتحد: 29.91 جنيه للشراء، 30.16 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 29.90 جنيه للشراء، 30.12 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 6.54 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

بنك مصر: 6.54 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

المصرف المتحد: 6.34 جنيه للشراء، 6.59 للبيع، وفق أسعار العملات.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.56 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بنك مصر: 77.58 جنيه للشراء، 80.45 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصرف المتحد: 74.60 جنيه للشراء، 80.65 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 78.38 جنيه للشراء، 80.65 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 77.60 جنيه للشراء، 80.45 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

بنك مصر: 6.70 جنيه للشراء، 6.71 للبيع.

المصرف المتحد: 6.56 جنيه للشراء، 6.73 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.70 جنيه للشراء، 6.71 للبيع، وفق أسعار العملات.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.72 جنيه للشراء، 6.73 للبيع.