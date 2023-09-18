أسعار العملات اليوم الإثنين 18-9-2023 مقابل الجنيه بنهاية تعاملات البنوك بمصر

جاءت أسعار اليوم الإثنين 18-9-2023 متباينة بالشراء والبيع مقابل الجنيه المصري، طبقًا للجولة التي قامت بها بوابة «المال» الإلكترونية لمواقع البنوك على شبكة الإنترنت وماكينات الصراف الآلي المنتشرة بفروع المصارف المختلفة، وذلك بختام التعاملات اليومية.

ويعرض موقع جريدة «المال» التقرير التالي لمتوسطات أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهي: «العملة الكويتية، والعملة البريطانية، ووحدة النقد الأوروبية، والعملة الخضراء، وعملة الإمارات، وعملة المملكة العربية السعودية» وفقًا لما ورد بالبيان اليومي الصادر عن البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.21 جنيه للشراء، و 38.34 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.89 جنيه للشراء، و 33.00 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.83 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.63 جنيه للشراء، و 99.91 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و 99.87 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.95 جنيه للشراء، و 99.91 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.04 جنيه للشراء، و 38.26 للبيع.

بنك التنمية الصناعية : 38.06 جنيه للشراء، و 38.39 للبيع

بنك الاستثمار العربي: 38.19 جنيه للشراء، و 38.45 للبيع.

بنك مصر: 38.06 جنيه للشراء، و 38.26 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.77 جنيه للشراء، و 32.93 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 32.69 جنيه للشراء، و 32.96 للبيع.

بنك مصر: 32.77 جنيه للشراء، و 32.93 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 32.83 جنيه للشراء، و 33.07 للبيع، وفق أسعار اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار .