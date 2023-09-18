أسعار العملات اليوم الإثنين 18-9-2023 ببداية التعاملات

تباينت أسعار العملات اليوم الإثنين 18-9-2023، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وبحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري استقر الدولار والدرهم والريال، وتباين باقي العملات.

ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف 6 عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، وفقًا لشاشات التداول اللحظية وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.86 جنيه للشراء، و 32.97 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.21 جنيه للشراء، و 38.34 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.81 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، جاء متوسط أسعار العملات اليوم بحسب البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 32.78 جنيه للشراء، و 32.92 للبيع.

بنك مصر: 32.78 جنيه للشراء، و 32.92 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.88 جنيه للشراء، و 33.04 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 32.89 جنيه للشراء، و 33.32 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.08 جنيه للشراء، و 38.26 للبيع.

بنك مصر: 38.08 جنيه للشراء، و 38.26 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 38.18 جنيه للشراء، و 38.39 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 38.20 جنيه للشراء، و 38.39 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.96 جنيه للشراء، و 99.87 للبيع.

بنك مصر: 99.64 جنيه للشراء، و 99.91 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.27 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع، وفق أسعار .

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.