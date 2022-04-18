أسعار العملات اليوم الإثنين 18-4-2022 في مصر

استقرت أسعار العملات اليوم الإثنين 18 أبريل 2022 في بداية التداولات الصباحية، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.83 جنيه للشراء، و19.95 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.36 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

كما وصلت مستويات سعر الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري جاء عند 18.34 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف اليورو 19.80 جنيه للشراء، و19.97 جنيه للبيع.

أسعار العملات

وبلغ سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره المصري مستوى 4.87 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

واستقر سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.36 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني إلى 23.96 جنيه للشراء، و24.09 جنيه للبيع، داخل شركات مصر للصرافة.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

استقر سعر صرف اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 19.84 جنيه للشراء، و19.97 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار أمام الجنيه 18.36 جنيه، و18.42 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، كما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 4.97 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع.