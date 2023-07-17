أسعار العملات اليوم الإثنين 17-7-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات البنكية

شهدت أسعار العملات اليوم الإثنين 17-6-2023، مقابل الجنيه حالة من التباين أمام نظيرها في السوق المحلية، ليستقر كل من الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي، فيما انخفض الدينار الكويتي في أغلب البنوك وتراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف في ختام التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، يعرض الموقع الإلكتروني لجريدة المال أسعار العملات أمام الجنيه المصري في اخر تحديث لمواقع البنوك الرسمية، وشاشات التداول اللحظية داخل فروع البنوك العاملة في السوق المصرية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

أظهرت آخر التحديثات على متوسط أسعار العملات داخل موقع البنك المركزي وصولها إلى:

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 34.65 جنيه للشراء، و 34.76 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 40.33 جنيه للشراء، و 40.47 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.55 جنيه للشراء، و 101.07 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

يعرض بنك مصر سعر العملة الأمريكية عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وصل سعر العملة الخضراء بالبنك الأهلى المصرى لـ : 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

عرض بنك قطر الوطني الأهلي السعر عند : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

جاء السعر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي عند: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

عرضت فروع بنك مصر سعر اليورو عند: 34.48 جنيه للشراء، و34.69 للبيع.

سعر اليورو بالبنك الأهلي المصري عند مستويات: 34.48 جنيه للشراء، و34.70 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي يعرض العملة الأوربية عند مستويات: 34.60 جنيه للشراء، و34.81 للبيع.

عملة أوروبا الموحدة بمصرف أبوظبي الإسلامي: 34.65 جنيه للشراء، و34.77 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر يعرض سعر الجنيه الاسترليني عند: 40.17 جنيه للشراء، و40.43 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني بالبنك الأهلي المصري: 40.17 جنيه للشراء، و40.43 للبيع.

وصلت بنك قطر الوطنلي الأهلي إلى مستويات: 40.30 جنيه للشراء، و40.56 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي عرض السعر عند: 40.42 جنيه للشراء، و40.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

جاء السعر ببنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

وصل السعر بالبنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

الريال السعودي داخل بنك قطر الوطني الأهلي : 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

الريال بمصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر يعرض الدينار الكويتي عند : 100.45 جنيه للشراء، و100.76 للبيع.

وصل السعر بالبنك الأهلي المصري: 99.76 جنيه للشراء، و100.76 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي يعرض السعر عند: 95.94جنيه للشراء، و101.09 للبيع.

بلغ الدينار الكويتي داخل البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و101.17 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر يعرض الدرهم عند : 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري يتيح الدرهم الإماراتي عند: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

جاء سعر الدرهم ببنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

وصل السعر ببنك مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.