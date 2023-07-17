أسعار العملات اليوم الإثنين 17-7-2023 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية

سجلت أسعار اليوم الإثنين 17-6-2023، مقابل الجنيه المصري تباين لسعري صرف بعضها، واستقرار للدولار الإمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي، في بداية التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك الإسلامية والأجنبية والمصرية والعربية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.62 جنيه للشراء، و 34.74 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 40.37 جنيه للشراء، و 40.50 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.74 جنيه للشراء، و 101.08 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

ميد بنك: 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 34.45 جنيه للشراء، و34.68 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 34.48 جنيه للشراء، و34.66 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 34.60 جنيه للشراء، و34.77 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 34.60 جنيه للشراء، و34.77 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 40.23 جنيه للشراء، و40.41 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 40.23 جنيه للشراء، و40.41 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 40.23 جنيه للشراء، و40.41 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 40.29 جنيه للشراء، و40.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.20 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب أسعار اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 100.51 جنيه للشراء، و100.76 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.77 جنيه للشراء، و100.78 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و101.09 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و101.16 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و8.46 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.