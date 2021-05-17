أسعار العملات اليوم الإثنين 17-5-2021 في البنوك المصرية

شهدت معظم أسعار العملات الأجنبية والعربية حالة من الاستقرار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 17-5-2021؛ في البنوك المصرية، ليستقر الدولار واليورو والريال والدرهم الإماراتي، فيما تراجع الدينار الكويتي.

على الجانب الآخر وبحسب بيانات البنك المركزي، شهدت أسعار العملات تباينًا أمام الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وتستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية اليوم:

سعر الدولار في البنوك المصرية

بدأ سعر الدولار اليوم التداولات باستقرار مقابل الجنيه المصري، الإثنين 17 مايو 2021 بحسب السعر المعلن داخل شبكات فروع جميع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، بعد عطلة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك، دامت 4 أيام.

ويعرض كل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والبنك العقاري المصري، والمصرف المتحد، وبنك قناة السويس، مسجلًا 15.61 جنيه للشراء، وبلغت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، لدى بنك الإسكندرية ، مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وحافظ سعر اليورو أمام الجنيه المصري فى تعاملات اليوم الإثنين على نفس مستوى أسعار نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 19.01 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري، بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التباين على المستويات المحلية والدولية.

ويقدم البنك التجاري الدولي CIB سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.93 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع، ووصل السعر لدى البنك الأهلي المصري، إلى مستوى 18.85 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري مستوى 21.98 جنيه للشراء، 21.21 جنيه للبيع ، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، جاء عند مستوى 21.67 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع. العملات الأجنبية

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وبدأ سعر الريال السعودي تداولات اليوم الإثنين، 17-5-2021، بالبنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، عند متوسط سعري 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بحسب آخر البيانات المعلنة من البنك المركزي المصري، عن أسعار العملات.

ووصل متوسط سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، لمستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، ويتداول بنك الإسكندرية سعر العملة السعودية عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم في البنك الأهلي المصري عند مستوى 4.25 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع، وجاء السعر لدى بنك الإمارات دبي الوطني، عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 للبيع.

وبلغ مستوى سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع لدى المصرف العربي الدولي.